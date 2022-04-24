بعد اعتذارها للخطيب .. جيانا فاروق : أتمنى انضمامي لانتخابات الأهلي القادمة

أكدت جيانا فاروق بطلة مصر الأولمبية في لعبة الكاراتيه أنها تتمنى الانضمام لمجلس إدارة النادي الأهلي القادم.

وقالت جيانا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "خطوتي القادمة بعد اعتزال اللعبة هي الإدارة وليس التدريب".

وتابعت: "كنت أطمح أن أنضم لمجلس إدارة الأهلي في الدورة اللي فاتت ولكن لظروف خاصة وسفري الفترة المقبلة وجدت إن ده هيقصر على تواجدي".

وأضافت جيانا في تصريحاتها "حصل كلام بالفعل مع قائمة محمود الخطيب في الانتخابات الماضية إني أنضم ولكني اعتذرت، أتمنى إني أكون متواجدة في الانتخابات القادمة".