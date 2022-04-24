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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة لاقى استحسان معظم أولياء الأمور

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم الفني، إن المؤتمرات الذي قامت به الوزارة منذ أيام للثانوية العامة لاقى استحسان معظم أولياء الأمور،  والحاجات اللي أعلنها  مريحة. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج الحكاية المذاع على قناة. mbc مصر، أنه تم تأجيل بدأ الامتحان اسبوعين علشان يقدروا يحضروا، وجداول الثانوية العامة موجودة كاملة بجميع المراحل .
 

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التعليم : امتحان الثانوية العامة سيكون ورقي والتصحيح الإلكتروني 

وأوضح دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، أن امتحان الثانوية العامة سيكون ورقي والتصحيح الإلكتروني بالكامل عن طريق البابلي شيت الذي تم العام القادم، والأسئلة ستكون اختيار من متعدد وليس فيها مقالي .
 

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