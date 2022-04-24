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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشعباني: مباراة اليوم صعبة على المصري ونهضة بركان

الشعباني: مباراة
الشعباني: مباراة اليوم صعبة على المصري ونهضة بركان

أكد الكابتن معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة بركان المغربي ستكون صعبة للغاية خاصة في ظل معرفة كلا الفريقين ببعضهما البعض تمامًا.

الشعباني: مباراة اليوم صعبة على المصري ونهضة بركان 


وأشار الكابتن معين الشعباني إلى أن الفوز الذي حققه فريقه في مباراة الذهاب بهدفين لهدف يعتبر فوزًا غير مريح، ومع ذلك ففريق المصري جاهز تمامًا للدفاع عن حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة

الشعباني: مباراة اليوم صعبة على المصري ونهضة بركان 

وأكد الشعبانى أن الجميع داخل فريق المصري على أعلى درجة من التركيز  من أجل حصد بطاقة التأهل.

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وأضاف الكابتن معين الشعباني أن الفوز في مباراة اليوم سيكون من نصيب الفريق الأكثر توفيقًا وتركيزًا في المباراة، مضيفاً أن تركيز الجميع داخل فريق المصري ينصب على الملعب والملعب فقط بعيدًا عن أية مؤثرات أخرى قد تخرج بالفريق عن تركيزه، معربًا عن أمله في خروج مباراة الأحد بين الفريقين بالصورة التي تليق بالناديين الكبيرين والعلاقة الطيبة التي تجمع بين جماهير كلا الفريقين منذ سنوات.

الشعباني: مباراة اليوم صعبة على المصري ونهضة بركان 


جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي للمباراة والذي عُقد منذ قليل بقاعة المؤتمرات الصحفية بالملعب البلدي بمدينة بركان والذي أدارته المنسق الإعلامية للمباراة المغربية، هيام بن حمو.
 

الشعباني: مباراة اليوم صعبة على المصري ونهضة بركان 
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