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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد إطاحة الارسنال بمانشستر يونايتد.. المان سيتي وليفربول ضمنا التأهل لأبطال أوروبا المقبلة وتوتنهام يصارع الجانرز

صدى البلد

انتهت الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي البريمييرليج، ليظل السيتزن أو مانشستر سيتي على الصدارة، يليه الريدز ليفربول في المركز الثاني، ثم تشيلسي في المركز الثالث ويتبقى له مبارتين مؤجلتان، وفي المركز الرابع وصل أرسنال، بعد سلسلة مبارياته الرائعة وانتصاراته، وآخرها الفوز على مانشستر يونايتد أمس بنتيجة 3-1، ليقفز إلى المربع الذهبي، ويضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
 

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الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يضرب واتفورد بثلاثية في الشوط الأول

مانشستر سيتي وليفربول وضمان التأهل

حسم فريق مانشستر سيتي إلى حد كبير بطولة الدوري الإنجليزي نظريا، خاصة بعد الفوز الكبير على واتفورد اليوم بنتيجة 5-1، ليصل الفريق إلى النقطة 80، في حين وصل ليفربول إلى النقطة 76، يحتل بهم المركز الثاني، ويتبقى له مباراة، حيث سيواجه إيفرتون اليوم في ديربي الميرسيسايد.

وبهذا ضمن الفريقان المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بإحتلال المركزين الأول والثاني، وبما ضمن تشيلسي أيضا، في ظل حصوله على 62 نقطة، وله مبارتان مؤجلتان، ربما تدفعانه إلى النقطة 68، بينما يصارع توتنهام ولديه 58 نقطة، ومانشستر يونايتد 54 نقطة، على إزاحة أرسنال صاحب ال60 نقطة، ويحتل المركز الرابع مؤقتا.
 

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14 مايو.. موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي

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مواعيد مباريات ليفربول القادمة

يتبقى لـ"مانشستر سيتي" خمس مباريات في البريميرليج، بينما ليفربول سيخوض 6 مباريات.

- ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأحد 24 أبريل، في تمام الخامسة والنصف مساءً.
- ليفربول ضد نيوكاسل يوم السبت 30 أبريل، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا.
- ليفربول ضد توتنهام يوم السبت 7 مايو، في تمام 8:45 مساءً.
- ليفربول ضد أستون فيلا يوم الثلاثاء 10 مايو، في تمام التاسعة مساءً.
- ليفربول ضد ساوثهامبتون (لم يُحدد الموعد نظرًا لتأهل الريدز لملاقاة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي).
- ليفربول ضد ولفرهامبتون يوم الأحد 22 مايو، في تمام الخامسة مساءً.
 

مواعيد مباريات مانشستر سيتي القادمة

- مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد يوم السبت 30 أبريل، في تمام السادسة والنصف مساءً.
- مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يوم السبت 7 مايو، في تمام الخامسة والنصف مساءً.

- مانشستر سيتي ضد وست هام يوم الأحد 15 مايو، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.
- مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون "لم يُحدد الموعد حتى الآن".
- مانشستر سيتي ضد أستون فيلا يوم الأحد 22 مايو، في تمام الخامسة عصرًا.

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بعد إطاحة الارسنال بمانشستر يونايتد.. المان سيتي وليفربول ضمنا التأهل لأبطال أوروبا المقبلة وتوتنهام يصارع الجانرز

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