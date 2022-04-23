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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يضرب واتفورد بثلاثية في الشوط الأول

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي وواتفورد

تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج.

افتتح المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس التسجيل مبكرا لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الربعة، ثم عاد نفس اللاعب لتسجيل هدف السماوي الثاني في الدقيقة 23.

قلص حسن كامارا الفارق لـ واتفورد، بتسجيل هدفا في الدقيقة 28 من زمن اللقاء.

عزز رودريجو هيرنانديز تقدم مانشستر سيتي، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 34.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : كانسيلو - دياز - لابورت - زينتشينكو.

خط الوسط : فرناندينيو - رودريجو - دي بروين.

خط الهجوم : رحيم ستيرلينج - جاك جريليش - خيسوس.

ويستهدف فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، تحقيق الفوز على واتفورد في مباراة اليوم، لتأمين صدرة الدوري الإنجليزي.

ويتربع مانشستر سيتي على صدرة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد واتفورد في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 22 نقطة.

مانشستر سيتي واتفورد الدوري الإنجليزي خيسوس جوارديولا

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