محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وشركة “EA Sports Fifa” ، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي لموسم 2021-2022 للبطولة الإنجليزية.

وتواجد محمد صلاح جناح نادي ليفربول، على رأس قائمة المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي بخط الهجوم.

التشكيل المثالي لموسم 2021-2022 للبطولة الإنجليزية.

وتواجد 11 لاعبًا في مانشستر سيتي ضمن القائمة المرشحة، إضافة لـ 9 لاعبين من فريق ليفربول، 4 لاعبين من فريق وست هام يونايتد، 3 لاعبين من توتنهام، 3 من ارسنال، 3 من مانشستر يونايتد، لاعبين من ساوثهامبتون، لاعبين من ولفرهامبتون لاعب من كل من برينتفورد، ليدز يونايتد، كريستال بالاس.

وتم فتح باب التصويت أمام الجمهور لاختيار التشكيل المثالي، من خلال الضغط هنا

يُذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، إضافة لكونه أكثر اللاعبين تقديمًا للتمريرات الحاسمة.