عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الننى يتصدر ترند تويتر بعد تالقه أمام مانشستر يونايتد .. شاهد

صدى البلد

تصدر محمد الننى ، نجم نادى ارسنال الانجليزى ، ترند موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد تالقه أمام مانشستر يونايتد في المبارة التى انتهت بفوز ارسنال 3 \1 فى بطولة الدوري الانجليزي .

 

ودشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج الننى وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

وفاز فريق آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح نونو تافاريس التسجيل لفريق آرسنال في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ثم أضاف ساكا هدف الجانرز الثاني في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وقلص رونالدو الفارق لصالح مانشستر يونايتد بتسجيل هدفا في الدقيقة 34 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأطلق النجم المصري محمد النني تسديدة صاروخية في الدقيقة 39، لكن تصدى لها دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وأهدر برنو فيرنانديز ركلة جزاء لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

وسجل جرانيت تشاكا هدف آرسنال الثالث في الدقيقة 70، من تسديدة بعيدة المدى، بعد أسيست من محمد النني.

محمد النني الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أرسنال مصر الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البابا تواضروس الثاني يشكر الرئيس السيسي لمحبته وتقديمه التهنئة بالعيد

تفاصيل مصرع 3 مصريين في حادثين بالسعودية

صدمتهم تريلا.. مصرع 8 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

ادعى إنه ضابط شرطة.. النيابة العامة تحيل المتهم بالاعتداء على مواطن بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

زيلينسكي يدعو إلى لقاء مع بوتين لإنهاء الحرب.. ويهدد بالانسحاب من المفاوضات

تخص الامتحانات وإجراءات كورونا.. قرارات عاجلة لـ الأعلى للجامعات .. الآن

حبس ممرضتين تسببتا في تدهور صحة والدة الفنانة منة شلبي بالغردقة

ترشيحاتنا

نادية الجندى: مبقاش فيه كتاب سيناريو زى زمان دلوقتي بيستسهلوا

ردًا على اتهامات بالفساد..رئيس اتحاد اليد السابق: طعن في شرف الجمعية العمومية|فيديو

قبل عادم إمام.. نادية الجندى: أنا أول فنانة قدمت قضية الإرهاب

شوقي: ليس من حق طلاب الثانوية العامة اختيار طريقة تطبيق الاوبن بوك

بعد اعتذارها للخطيب .. جيانا فاروق : أتمنى انضمامي لانتخابات الأهلي القادمة

البابا تواضروس: تلقيت اتصالاً من شيخ الأزهر للتهنئة بعيد القيامة المجيد |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 22.. جلجل يطلق سلمى ورقية ويستعيد بصره ويخسر أمواله

رمضان في بلد المليون شاعر.. سر حلاقة الشعر بداية الشهر.. والطاجين يزين المائدة

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ