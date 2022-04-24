الننى يتصدر ترند تويتر بعد تالقه أمام مانشستر يونايتد .. شاهد

تصدر محمد الننى ، نجم نادى ارسنال الانجليزى ، ترند موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد تالقه أمام مانشستر يونايتد في المبارة التى انتهت بفوز ارسنال 3 \1 فى بطولة الدوري الانجليزي .

ودشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج الننى وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

وفاز فريق آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح نونو تافاريس التسجيل لفريق آرسنال في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ثم أضاف ساكا هدف الجانرز الثاني في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وقلص رونالدو الفارق لصالح مانشستر يونايتد بتسجيل هدفا في الدقيقة 34 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأطلق النجم المصري محمد النني تسديدة صاروخية في الدقيقة 39، لكن تصدى لها دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وأهدر برنو فيرنانديز ركلة جزاء لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

وسجل جرانيت تشاكا هدف آرسنال الثالث في الدقيقة 70، من تسديدة بعيدة المدى، بعد أسيست من محمد النني.