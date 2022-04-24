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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويؤجل حسم لقب كأس مصر للكرة الطائرة

صدى البلد

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا أشرف رشاد، بنتيجة 3 - 2، في الجولة الثانية من المباراة النهائية التي تقام بنظام "الأفضل من 3".

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 21، 24 - 26، 27 - 25، 15 - 25، 15 - 12" في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

 

وشهدت المباراة اثارة وندية طوال أحداثها حيث تقدم الأهلي في الشوط الأول 25-21 ليعود بعد ذلك الزمالك و يتعادل 26-24، لتستمر الاثارة في الشوط الثالث وينتهي 27-25 لصالح الأهلي بعدها يحسم الزمالك الشوط الرابع بسهولة 25-15 لتنتهي المباراة في الشوط الخامس بتقدم الأهلي 15-12   َوبهذه النتيجة يلعب الفريقان مباراة فاصلة لتحديد بطل كأس مصر لرجال الطائرة.

وكان الزمالك  بقيادة أشرف رشاد قد تغلب بالأمس على الأهلي بقيادة ميدو مصيلحي  في مباراة مثيرة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، وتأهل الأهلي إلى الدور النهائي بعد الفوز على بتروجيت بنتيجة 2–0، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الزمالك على طلائع الجيش.
ومن جانب آخر حسم طلائع الجيش المركز الثالث لصالحه بعد التغلب على بتروجيت بنتيجة 2-0 حيث حقق الفوز في مبارتين متتاليتين بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وكان الزمالك خلال هذا الشهر قد توج بلقب دوري رجال الطائرة  للمرة ال 27 في تاريخه، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0.

وشهد اللقاء حضور محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعمرو زكي نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأبيض لمؤازرة فريق الكرة الطائرة أمام الغريم التقليدي.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب كأس مصر لرجال الكرة الطائرة في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3–2.
 

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