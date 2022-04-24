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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مطرز أبيض.. ابنة هيفاء وهبي تثير إعجاب متابعيها

صدى البلد

شاركت زينب فياض ابنة النجمة هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت زينب فياض “ سلوني ما جاييني نوم انتو شو موعيكن لهلاء ”.


علاقة هيفاء وهبي وابنتها 

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وإبنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، حيث أصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت منها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

 وتطرح هيفاء وهبى، أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم “بس بس”، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناتها على اليوتيوب. 

وتتعاون هيفاء وهبى، فيها مع عمرو المصرى ، والملحن سامر أبو طالب، والموزع عمرو الحضرى.

وعلي جانب آخر، استأنفت وهبى تصوير مشاهدها فى فيلم «رمسيس باريس» أوائل شهر مارس الجاري، وذلك بعد فترة إجازة حصلت عليها بطلة العمل هيفاء وهبى، بسبب حفلها الذى أحييته مؤخرا بالمكسيك، وانتهى صناع الفيلم من تصوير الغالبية العظمى من مشاهدهم فى فرنسا والتى استغرقت أكثر من أسبوعين.

فيلم «رمسيس باريس»،  بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس،  وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج  أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

وتنتظر هيفاء وهبى عرض فيلمها «أشباح أوروبا» المؤجل منذ فترة، ويشارك فى بطولته كل من مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، وآخرون، إخراج محمد حماقى.
 


 

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