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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 24-4-2022

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 24-4-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الأحد الموافق 24-4-2022، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

 

أسعار الخضروات اليوم


وصل سعر الطماطم إلى 9.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 2.25 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 3.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 4 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 7 جنيه للكيلو كأعلى سعر.

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أسعار الخضراوات اليوم
 


ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 8 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 6 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5.5 جنيها، والألوان بـ17 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 8 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5.5 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 6.5 جنيهات، والثوم بـ 5.5 جنيهات، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات.

 

أسعار الفاكهة اليوم الأحد
 

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة إلى 9 جنيهات، واليوسفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 7 جنيهات، والليمون البلدي بـ 10 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، و التفاح الجولدن 20 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 9 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 11 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 11 جنيهات.

وسجلت الفراولة 6 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ15 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.
 

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