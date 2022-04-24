محمد كيلاني: مصر حافظت على معدلات الاستثمار في ظل الأزمة العالمية

قال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن نظرة صندوق النقد الدولي الإيجابية لمعدلات النمو في مصر بدأت منذ عام 2017، حيث توقع ارتفاع معدلات النمو بنسبة5. 6% في عام 2018، ثم خفض توقعاته بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "كيلاني" أن التوقعات بارتفاع معدلات النمو، لم يأت من فراغ، حيث حافظت مصر على عدد كبير من الاستثمارات الخليجية في ظل الأزمات التي يمر بها العالم كله، مما يوضح مدى صلابة الاقتصاد المصري.

و أشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر طلبت قرضا تكميليا لتسريع عدد من الإجراءات الخاصة بإنعاش الاقتصاد، وتوقعات صندوق النقد الدولي الإيجابية تبرز أهمية هذه الإجراءات وتأثيرها على معدلات النمو.

و لفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء إلى أن الحكومة المصرية تهتم بعدة ملفات تهم صندوق النقد الدولي مثل توطين الصناعة المحلية، زيادة معدل الصادرات، وتخفيض الاستيراد.