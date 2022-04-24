رضا عبد العال: لاعبو الأهلي كلمة السر في التأهل .. وليس موسيماني

أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بأداء لاعبي الأهلي أمام الرجاء البيضاوي المغربي مساء أمس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، على ملعب مركب محمد الخامس .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " لاعبو الأهلي هم كلمة السر في تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وليس بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء ، كما أن الفريق قادر على التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه و الثالثة على التوالي".

عبد العال: محدش يقدر يوقف الأهلي .. والأندية الإفريقية "ضعيفة"

أكد رضا عبد العال أن النادي الأهلي أفضل فريق في القارة السمراء ، وهو المرشح الأبرز للتتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم ، للمرة الثالثة على التوالي و الحادية عشرة في تاريخه .

وقال عبد العال: " الأندية الإفريقية في تراجع ملحوظ حاليًا ، ومفيش فريق قادر على إيقافه، وبنسبة تتخطى 95 % سيتوج المارد الأحمر باللقب ، وخاصًة عقب خروج فريق ماميلودي صن داونز أمام بترو أتليتكو الأنجولي ".