محافظ قنا يهنئ أقباط دشنا بمناسبة عيد القيامة المجيد

قدم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، خلال زيارته لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا ، وكان فى استقباله الأنبا تكلا ، أسقف دشنا وتوابعها ، والقمص بولس مترى، وكيل المطرانية، وعدد من رجال الدين المسيحى.

رافقه خلال الزيارة، اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، و حازم عمر، نائب المحافظ ، واللواء عادل هيكل، مساعد مدير أمن قنا لقطاع الشمال والعقيد محمد غنيم، المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا ، والعقيد محمد عبدالحميد، مأمور مركز شرطة دشنا ، والمقدم محمد زعلوك، مدير فرع الأمن الوطنى لقطاع الشمال ، و الشيخ ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف، و الشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير منطقة قنا الأزهرية.



وأعرب محافظ قنا ، عن سعادته بمشاركة الأخوة الأقباط فى الاحتفال بأعيادهم، مؤكداً روح المحبة التى تجمع الشعب المصري و تمتد جذورها عبر التاريخ، و عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وأن المجتمع المصري نسيج واحد تربطه الوحدة الوطنية التي يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية فى كافة المجالات.

قال الأنبا تكلا ، إن الشعب المصرى يصلى من أجل مصر وازدهارها ومن أجل استمرار الوحدة الوطنية والسلام، و أن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهي الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة.

يذكر أن محافظ قنا ، أرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد جاء نصها كالتالى" يسعدني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي بالإنابة عن أباء محافظة قنا بخالص التهانى القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد وأن تعود علي قداستكم هذه الأيام بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم ومزيداً من الأمن والأمان والمحبة والسلام".

مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا

مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا

مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا

مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا

مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا

مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا

مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا