عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يهنئ أقباط دشنا بمناسبة عيد القيامة المجيد

مطرانية الاقباط الارثوذكس
مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا

قدم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، خلال زيارته لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا ، وكان فى استقباله الأنبا تكلا ، أسقف دشنا وتوابعها ، والقمص بولس مترى، وكيل المطرانية، وعدد من رجال الدين المسيحى.

رافقه خلال الزيارة، اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، و حازم عمر، نائب المحافظ ، واللواء عادل هيكل، مساعد مدير أمن قنا لقطاع الشمال والعقيد محمد غنيم، المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا ، والعقيد محمد عبدالحميد، مأمور مركز شرطة دشنا ، والمقدم محمد زعلوك، مدير فرع الأمن الوطنى لقطاع الشمال ، و الشيخ ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف، و الشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير منطقة قنا الأزهرية.

 

بعد عامين من التوقف.. السهرات الرمضانية تعود مجدداً لدواوين العائلات بقنا

توريد 4751 طن قمح إلى صوامع وشوّن محافظة قنا


وأعرب محافظ قنا ، عن سعادته بمشاركة الأخوة الأقباط فى الاحتفال بأعيادهم، مؤكداً روح المحبة التى تجمع الشعب المصري و تمتد جذورها عبر التاريخ، و عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وأن المجتمع المصري نسيج واحد تربطه الوحدة الوطنية التي يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية فى كافة المجالات.

 

قال الأنبا تكلا ، إن الشعب المصرى يصلى من أجل مصر وازدهارها ومن أجل استمرار الوحدة الوطنية والسلام، و أن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهي الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة. 

 

يذكر أن محافظ قنا ، أرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد جاء نصها كالتالى" يسعدني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي بالإنابة عن أباء محافظة قنا بخالص التهانى القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد وأن تعود علي قداستكم هذه الأيام بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم ومزيداً من الأمن والأمان والمحبة والسلام".

 

 

مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا
مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا
مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا
مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا
مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا
مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا
مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا
مطرانية الاقباط الارثوذكس بدشنا
قنا عيد القيامه المجيد الأقباط الأرثوذكس مطرانية الأقباط دشنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

إحالة مدربي كيك بوكس وكمال أجسام وآخرين للجنايات لخطف وهتك عرض سعودي وسوداني

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يلتقي الشباب المتقدمين لمشروع سيارات الطعام المتنقلة لتذليل مشكلاتهم

تشغيل خطوط سرفيس جديدة بـ نجع حمادي وقوص وقنا الجديدة

ترشيحاتنا

أحد أكبر الأعياد المسيحية.."عيد القيامة" فرحة بعد صيام 55 يوما

ديربي الميرسيسايد.. محمد صلاح يطارد رقم أسطوري أمام إيفرتون

خلال زيارتها للكاتدرائية..وزيرة التضامن تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

بخطوتين.. إزاي تحسب معاشك الشهري طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات

صلاح على رأس التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

حكم زكاة الفطر لمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

روسيا تدفن جرائمها.. العثور على 1000 جثة داخل مقبرة جماعية|صور

أرز بالدجاج والبرتقال.. عجوز أفغانية تهز مواقع التواصل بوصفة رمضانية

فيديو

خفة دم وتشويق.. طرح برومو فيلم «زومبي» لـ على ربيع |فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ