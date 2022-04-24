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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي الميرسيسايد.. محمد صلاح يطارد رقم أسطوري أمام إيفرتون

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

يستهدف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول تحقيق إنجازا تاريخيا، عندما يستضيف الريدز نظيره إيفرتون، اليوم الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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وذكر الحساب الرسمي للبريميرليج، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن محمد صلاح يستهدف أن يكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هدفين أول أكثر "مرتين" في ديربي الميرسيسايد خلال موسم واحد.

وكان محمد صلاح سجل هدفين أمام إيفرتون في مباراة الدور الأول، والتي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويتربع محمد صلاح على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام صاحب المركز الثاني.

ليفربول ضد إيفرتون:

يسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لحسم ديربي المرسيسايد لصالحه، ومواصلة مطاردة مانشستر سيتي على صدرة البريميرليج.

وكان ليفربول اكتسح مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح بتسجيله هدفين وصناعة هدف.

ويحتل فريق ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 80 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ 17 بـ 29 نقطة.

 

 

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