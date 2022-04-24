ديربي الميرسيسايد.. محمد صلاح يطارد رقم أسطوري أمام إيفرتون

يستهدف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول تحقيق إنجازا تاريخيا، عندما يستضيف الريدز نظيره إيفرتون، اليوم الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وذكر الحساب الرسمي للبريميرليج، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن محمد صلاح يستهدف أن يكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هدفين أول أكثر "مرتين" في ديربي الميرسيسايد خلال موسم واحد.

🔴 Mo Salah is aiming to be the first @LFC player to score two or more goals in both Merseyside derbies in a #PL season#LIVEVE pic.twitter.com/WAiYU70NqU — Premier League (@premierleague) April 24, 2022

وكان محمد صلاح سجل هدفين أمام إيفرتون في مباراة الدور الأول، والتي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويتربع محمد صلاح على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام صاحب المركز الثاني.

ليفربول ضد إيفرتون:

يسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لحسم ديربي المرسيسايد لصالحه، ومواصلة مطاردة مانشستر سيتي على صدرة البريميرليج.

وكان ليفربول اكتسح مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح بتسجيله هدفين وصناعة هدف.

ويحتل فريق ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 80 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ 17 بـ 29 نقطة.