رجائي: أجرينا تطورات هائلة بحديقة الحيوان لاستقبال المواطنين في الأعياد | فيديو

قال الدكتور محمد رجائي ، مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان ، إن الحديقة على أتم الاستعداد لاستقبال الأخوة الأقباط للاحتفال بمناسبة عيد القيامة المجيد ، واستقبال الزوار غدا بمناسبة عيد شم النسيم ، مؤكدا أن الحديقة تتلقى دعما كبيرا من وزارة الزراعة خلال فترة الأعياد لاستقبال الزوار في جميع المناسبات.

وأضاف الدكتور محمد رجائي ، خلال لقائه لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن هناك متابعة يومية من وزير الزراعة ، من خلال التفتيش على صحة الحيوانات ، وضم حيوانات جديدة مثل " سبع البحر " و " الزرافة " و أصناف جديدة في بيت الزواحف دون أية أعباء مالية من خلال الاستبدال ، متابعا : " عملنا داخل الحديقة مقاعد خشبية جديدة ومساحات خضراء كبيرة " .

وأردف " رجائي " ، أن منظومة النظافة داخل الحديقة على أعلى مستوى ، إلى جانب مشروع حديقة حيوانات الطفل التي توفر تفاعل مباشر بين الأطفال والحيوانات .

وأكد أن هناك تنسيق كامل مع مديرية أمن الجيزة لضبط الازدحام ، خلال أيام العيد ، وانتشار عناصر الأمن ، وفتح منافذ أكبر لحجز التذاكر ؛ تفاديا للازدحام.