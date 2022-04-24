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رياضة

مدرب وفاق سطيف: تصريحات الجعايدي «المستفزة» سر تأهلنا أمام الترجي.. الأهلي فخر للمصريين ولدينا ميزة أمامه | حوار

رضا بن دريس مدرب
رضا بن دريس مدرب وفاق سطيف

في مفاجأة من العيار الثقيل، أطاح فريق وفاق سطيف بنظيره الترجي من الدور ربع النهائي أمس السبت، ليقلن الفريق الجزائري، المدير الفني لـ  باب سويقة “راضي الجعايدي” درسا قاسيا.

راضي الجعايدي قال في تصريحات صحيفة قبل مباراة وفاق سطيف الجزائري “ لو كنت مكان مدرب وفاق سطيف وسألعب في رادس فلن استطيع النوم”.

يبدو أن تصريح راضي الجعايدي كان حافزا إضافيا لمدرب وفاق سطيف ولاعبيه لإقصاء الترجي على أرضه ووسط جمهوره بالفوز عليه بهدف دون رد، في مفاجأة غير متوقعة.

وضرب وفاق وسطيف موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رضا بن دريس مدرب فريق وفاق سطيف الجزائري يتحدث لـ “صدى البلد”، عن تأثير تصريح مدرب الترجي المثير للجدل قبل مواجهة إياب ربع النهائي، ومواجهة الأهلي في الدور المقبل، والعديد من الأمور التي تخص البطولة الأهم في القارة السمراء.

إليكم نص الحوار:


في البداية..  كيف تعاملتم مع تصريحات مدرب الترجي الاستفزازية؟

تصريحات مدرب الترجي تحولت من استفزارية إلى تحفيزية لنا، ما قاله الجعايدي جعلنا أكثر إصرارا وعزيمة لتحقيق الفوز بالمباراة، المدرب التونسي أخطأ باستفزازنا، مما دفعنا للرد عليه بتقديم أفضل مستوى لنا على أرضية الملعب.

هذه التصريحات كانت لها دورا كبيرا في تأهلنا، لأنها سهلت علينا مهمة تحفيز اللاعبين، وأعطتنا دفعة معنوية كبيرة لتحقيق الفوز.

 ماذا فعلتم ليلة المباراة هل نمتم جيدا مثلما قال الجعايدي؟

كان كل تركيزنا على الرتوش الأخيرة للاستعدادا للمباراة، ولكن بعد تأهلنا لم ننام مثل قال مدرب الترجي، ولكن بسبب فرحة التأهل وليس الإقصاء، التأهل إلى نصف النهائي هو خير رد على المدرب راضي الجعايدي.

 ما سر المستوى الرائع لفريق وفاق سطيف فى دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟

الإدارة كان لها دورا كبيرا في هذا التطور في مستوى الفريق بانتداب عناصر مميزة في بداية الموسم، وكذلك تضحيات اللاعبين والعمل الفني الجاد.

 كيف ترى مواجهة الأهلي؟

النادي الأهلي مفخرة لكل المصريين  مثل وفاق سطيف في الجزائر، والمباراة ستكون بين فريقان من كبار القارة الإفريقية، نحترم الأهلي ونعتبر أن مواجهته بمثابة نهائي مبكرا، لأن المتأهل سيكون الأوفر حظا للتتويج باللقب، الحظوظ متساوية وأتمنى التأهل إلى النهائي وحصد اللقب.

هل كنت تفضل مواجهة الأهلي في هذا الدور؟

جميع فرق نصف النهائي في مستوى واحد، لا مجال للاختيار، الفريق الذي يمتلك الثقة في نفسه لا يهاب أو يخاف أي فريق، ونحن لا نخشى أي منافس وهدفنا تحقيق اللقب.

الأهلي للموسم الثالث على التوالي لا يخسر في الأدوار الإقصائية.. كيف ترى حظوظ وفاق سطيف؟

أرى أن الحظوظ متكافئة، فريق وفاق سطيف يحسب له ألف حساب، ستكون لدينا ميزة أمام الأهلي وهي أن مباراة العودة ستقام على أرضنا، وسنفعل المستحيل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام الأهلي في القاهرة، حتى نخوض مواجهة العودة بأريحية.

 ما تقييمك لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي؟

موسيماني مدرب محنك أثبت جدارته خلال قيادته للعديد من الفرق، خاصة مع صن داونز والأهلي، ومواجهتي له ستكون مباراة خاصة لأنها ستكون أمام مدرب كبير يعرف خبايا الكرة الإفريقية

من اللاعبين الذين تعرفهم من الأهلي؟

أعرف الحارس محمد الشناوي وعمرو السولية وأيضا محمد مجدي أفشة ومحمد عبد المنعم.

هل تجهزون لمفاجأة أمام الأهلي؟

لم نبدأ في التحضير للمباراة بعد، ولكن نطمح تحقيق مفاجأة بتخطي الأهلي والتأهل للدور النهتئ

 هل يمكن أن نراك تدرب في الدوري المصري مستقبلا؟

أتابع الدوري المصري منذ سنوات طويلة، وأحب متابعة الأهلي والزمالك، وبالتأكيد شرفا لي التدريب في مصر مستقبلا إذا وصلتني عروضا

 

وفاق سطيف الجعايدي رضا بن دريس الأهلى موسيمانى Sports Fitness

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