محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة مستجدات العمل في عدد من المشروعات الجارية بالأحياء، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد، مستشار المحافظة للشئون الفنية، وعدد من مستشاري المحافظة والأجهزة التنفيذية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد نسب التنفيذ الحالية في المشروعات الخدمية الجديدة، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في المشروعات، وتشكيل لجان لمتابعة سير العمل أولا بأولا.

وأكد الغضبان أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في مستوى المشروعات الخدمية والتنموية التي تقدم خدمات على أعلى مستوى للمواطن.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل لإنجاز المشروعات في أقرب وقت وفقا للمواعيد الزمنية المقررة.