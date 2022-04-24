كابتن المصري: جاهزون للدفاع عن حظوظنا في التأهل للدور نصف النهائي

أكد أحمد شديد قناوي، قائد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، جاهزية الجميع داخل الفريق للدفاع عن حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية وذلك قبل نحو يوم من إنطلاق مباراته بالدور ربع النهائي من البطولة والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان.

كابتن المصري.. جاهزون تمامًا للدفاع عن حظوظنا في التأهل للدور نصف النهائي



وأشار كابتن النادى المصري إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن معين الشعباني يقوم بتجهيز جميع اللاعبين فنيًا وبدنيًا ونفسيًا لخوض المباريات، ولذلك فالكل داخل الفريق جاهز لتعويض غياب الثنائي عمرو موسى وإلياس الجلاصي واللذين يغيبان عن لمباراة لظروف حصولهما على الكارت الأحمر في مباراة الذهاب.

كابتن المصري.. جاهزون تمامًا للدفاع عن حظوظنا في التأهل للدور نصف النهائي



جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي للمباراة والذي عُقد منذ قليل بقاعة المؤتمرات الصحفية بالملعب البلدي بمدينة بركان و المقرر إقامتها مساء اليوم بين فريقي المصري ونهضة بركان والذي أدارته المنسق الإعلامية للمباراة المغربية، هيام بن حمو.