عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كابتن المصري: جاهزون للدفاع عن حظوظنا في التأهل للدور نصف النهائي

كابتن المصري.. جاهزون
كابتن المصري.. جاهزون تمامًا للدفاع عن حظوظنا في التأهل

أكد أحمد شديد قناوي، قائد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، جاهزية الجميع داخل الفريق  للدفاع عن حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية وذلك قبل نحو يوم من إنطلاق مباراته بالدور ربع النهائي من البطولة والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان.

كابتن المصري.. جاهزون تمامًا للدفاع عن حظوظنا في التأهل للدور نصف النهائي


وأشار كابتن النادى المصري إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن معين الشعباني يقوم بتجهيز جميع اللاعبين فنيًا وبدنيًا ونفسيًا لخوض المباريات، ولذلك فالكل داخل الفريق جاهز لتعويض غياب الثنائي عمرو موسى وإلياس الجلاصي واللذين يغيبان عن لمباراة لظروف حصولهما على الكارت الأحمر في مباراة الذهاب.

كابتن المصري.. جاهزون تمامًا للدفاع عن حظوظنا في التأهل للدور نصف النهائي

محافظ بورسعيد يزور الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد


جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي للمباراة والذي عُقد منذ قليل بقاعة المؤتمرات الصحفية بالملعب البلدي بمدينة بركان و المقرر إقامتها مساء اليوم بين فريقي المصري ونهضة بركان والذي أدارته المنسق الإعلامية للمباراة المغربية، هيام بن حمو.

كابتن المصري.. جاهزون تمامًا للدفاع عن حظوظنا في التأهل للدور نصف النهائي
المصري معين الشعباني الكونفيدرالية الإفريقية كاس الكونفيدرالية الافريقية المؤتمرات الصحفية إلياس الجلاصى دور نصف النهائي أحمد شديد قناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.. ردده طوال اليوم

تفاصيل مصرع 3 مصريين في حادثين بالسعودية

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

البابا تواضروس الثاني يشكر الرئيس السيسي لمحبته وتقديمه التهنئة بالعيد

أدعية ليلة القدر.. تغفر جميع ذنوبك وتريح بالك وقلبك

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

الداخلية تعلن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة| تفاصيل

ترشيحاتنا

وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين في الطريق لـ أوكرانيا..وزيلينسكي يطلب أسلحة جديدة

أرز بالدجاج والبرتقال.. عجوز أفغانية تهز مواقع التواصل بوصفة رمضانية

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

67 % من هواتف أندرويد تعرضت للاختراق عن بعد العام الماضي.. تفاصيل

في ذكرى رحيل محمود مرسي.. تعرف علي أبرز محطاته الفنية

تفشٍ جديد لوباء إيبولا بالكونغو.. والصحة العالمية تحذر: الوقت ليس في صالحنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت شعار أنت قارئ .. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للكتاب

بعد إطاحة الارسنال بمانشستر يونايتد.. المان سيتي وليفربول ضمنا التأهل لأبطال أوروبا المقبلة وتوتنهام يصارع الجانرز

الظهور الأول لطليقة أحمد الفيشاوي وابنته في مصر بعد 6 سنوات يالخارج

مكتوب عليا الحلقة 22.. جلجل يطلق سلمى ورقية ويستعيد بصره ويخسر أمواله

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ