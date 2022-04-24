خلال زيارته لعدد من الكنائس.. محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الكنيسة الكاتدرائية والكنيسة الإنجيلية بمحافظة بورسعيد، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان في استقبالة الانبا تادرس مطران بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للشئون الفنية، وقيادات الكنيسة ورجال الدين المسيحي. والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد محافظ بورسعيد فى زيارة لعدد من الكنائس

وشارك محافظ بورسعيد الأخوة المسيحيين مراسم الاحتفالات ، مؤكدا أن هذا العام يشهد أعياد المسلمين والأخوة المسيحيين معا، ليتشارك جميع أبناء الوطن الاحتفالات والمناسبات السعيدة.

لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد محافظ بورسعيد فى زيارة لعدد من الكنائس

وأضاف محافظ بورسعيد ، أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد محافظ بورسعيد فى زيارة لعدد من الكنائس

وأضاف محافظ بورسعيد أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.