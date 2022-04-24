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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان تعلن تسهيل عملية الإفراج عن الـ14 أجنبيا المحتجزين في اليمن

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأحد، تسهيل عملية الإفراج عن الـ 14 أجنبيا، الذين كانوا محتجزين في اليمن ونقلهم إلى مسقط اليوم.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنه "امتثالا للأوامر السامية للسلطان هيثم بن طارق بالعمل على تلبية التماس حكومات المملكة المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية الهند وجمهورية الفلبين للمساعدة في الإفراج عن عدد من رعاياها المتحفظ عليهم في اليمن على خلفية قضايا مختلفة".

وأضافت: "فقد قامت سلطنة عمان بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء، التي تجاوبت مشكورة مع هذه المساعي، وبعد التواصل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة مشكورة لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة".

وتابعت: "تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم".
 

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