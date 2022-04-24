عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاختيار 3 الحلقة 23.. خيرت الشاطر: حركة تمرد شغل عيال

خيرت الشاطر في الاختيار
خيرت الشاطر في الاختيار 3

شهدت الحلقة 23 من مسلسل الاختيار 3، تمدد نجاح حركة تمرد في جمع ملايين الاستمارات الموافقة على سحب الثقة من محمد مرسي في الوقت الذي جمعت فيه الجماعة تقارير عن الوضع في الشارع.

وفي لقاء جمع خيرت الشاطر ومحمود عزت، قال الأول إن حركة تمرد “شغل عيال”، وإنهم قادرون على جمع الملايين والاحتشاد لحماية مصالحهم.

ئ

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه . 

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار 30 يونيو بيتر ميمي احمد السقا Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جشع التجار يجعل حلم شراء سيارة جديدة اقرب للمستحيلات .. تفاصيل

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس.. صور

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

في أزمة أزياء "سوتس بالعربي".. رفض دعوى وقف المسلسل

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

ترشيحاتنا

هل تنتقل ليلة القدر بين الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان ويتغير موعدها؟

العسومي: الاجتماع الثلاثي يجسد مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى

بمشاركة مصطفى محمد وريان.. جالاتا سراي يهزم ألتاي سبور بهدف نظيف

بعد ظهوره مع رامز.. تعرف على سيارة محمد ثروت الـ SUV الفاخرة

سفير مصر بالسودان يبحث المسار التنفيذي لاتفاق جوبا مع رئيس مفوضية السلام

ملك الأردن: نقدر المشاعر الأخوية من الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

فيديو

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

ميكنة التبرعات.. وداعاً صناديق جمع المساعدات بالمساجد

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ