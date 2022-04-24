نادي كفر الشيخ يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم| صور

خلال أمسية رمضانية

شهد نادي كفر الشيخ الرياضي، تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، التي نظمتها لجنة المرأة بالنادي، وذلك خلال الأمسية الرمضانية، بحضور المحاسب عبد الحميد مصطفى، رئيس النادي، والدكتورة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتورة رجاء راغب، عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس لجنة المرأة بالنادي.



كما حضر فعاليات الأمسية الرمضانية، الكابتن أشرف أبو حليمة، رئيس نادي كفر الشيخ الرياضي السابق، والشاعر والأديب أحمد الأسيوطي، والدكتور ياسر القطان، المدرس بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، ولفيف من الشعراء والأدباء، وعضوات لجنة المرأة بالنادي.

بدأ الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ المهندس محمود عاطف خليفة، وتخلله فقرات من الإنشاد الديني، قدمها المنشد الشاب أسامة المعداوي، وسط أجواء رمضانية سعيدة مليئة بالفرحة والبهجة والسعادة، وبحضور أولياء أمور الطلاب المكرمين من حفظة القرآن الكريم.

ومن جانبه، أوضح الشيخ رضا الجندي، بأوقاف كفر الشيخ، فضل حفظ القرآن الكريم، وأهمية الاقتداء بتعاليمه القويمة، مشيراً إلى أن الله -سبحانه وتعالى - أكرم حافظ القرآن الكريم بالشفاعة يوم القيامة؛ لما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الصِّيامُ والقرآنُ يشفَعانِ للعبدِ يومَ القيامةِ يقولُ الصِّيامُ أي ربِّ منعتُهُ الطَّعامَ والشَّهواتِ بالنَّهارِ فشفِّعني فيهِ ويقولُ القرآنُ منعتُهُ النَّومَ باللَّيلِ فشفِّعني فيهِ قالَ فَيشفَّعانِ».

وعلى هامش الأمسية الرمضانية، كرَّم رئيس نادي كفر الشيخ، عدداً من الأدباء والشعراء من أبناء محافظة كفر الشيخ، نظراً لتميزهم في إثراء الحياة الثقافية والأدبية، من بينهم الشاعر الكبير أحمد الأسيوطي، والشاعر علاء شلبي، عضو نادي أدب كفر الشيخ.

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