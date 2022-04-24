حدائق كفر الشيخ تنهي استعداداتها لعيدي شم النسيم والفطر

أنهت الحدائق العامة بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال أهالي المحافظة خلال الاحتفال بأعياد الربيع، وعيد الفطر المبارك، بأعمال تعقيم وتطهير وتطوير، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة الجو المناسب للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.



وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، على استعدادات حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ لاستقبال أهالي المحافظة كأكبر حديقة بالمحافظة لاستقبال المئات من المترددين عليها، بإشراف محمد عفيفي، مدير الحديقة، وشهدت الحديقة أعمال تطوير لم تشهدها من قبل بزيادة المساحات الخضراء، وإضافة مدينة ملاه تنوعت الألعاب بها، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين سواء مأكولات أو مشروبات كإحدى الحدائق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وتضم الحديقة حمام سباحة وفندقاً ومطعماً وأكشاكاً لبيع المشروبات المتعددة، وبداخلها حديقة الحيوان والتي يقبل عليها أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.



وتابع اللواء حسام الشيخ رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال التطوير والتجميل بحديقة العائلات بفوه وإعادة تجميل وغسيل البلدورات وطلاء الحوائط وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لحديقة العائلات بفوه استعداداً لأعياد الربيع وعيد الفطر المبارك.



وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، انتهاء أعمال تطوير حديقة الأسرة والطفولة بدسوق بإشراف محمد شعبان، لاستقبال أهالي المحافظة للاحتفال بشم النسيم وعيد الفطر المبارك، بإضافة عدد من الخدمات والألعاب والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى انتهاء الاستعداد لاستقبال المعيدين لقضاء أوقات مميزة على ضفاف نهر النيل والاستمتاع بالرحلات النيلية.

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