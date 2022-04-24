استعداداً لعيد الفطر.. محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاء حديقة عامة مجانية| صور

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لإنشاء حديقة عامه مجانية بشارع عبد الهادي راضي أمام مستشفى الصدر على غرار الحدائق العامة التي أنشأت بجوار ديوان عام المحافظة والممتدة حتى حديقة صنعاء وحديقة غرب المدينة.



كما تابع محافظ كفر الشيخ وضع المظلات والمقاعد وألعاب الأطفال والبرجولات، لتكون متنفساً للأهالي بداية من الاحتفالات بأعياد الربيع وعبد الفطر المبارك.



يأتي ذلك ضمن توجيهات المحافظ بإنشاء الحدائق العامة الجانبية بالمساحات الخضراء على جانبي الطرق الرئيسية بالعاصمة، لتكون لمدينة كفر الشيخ 4 حدائق عامة مجانية، منهم الحديقة العامة المركزية بجوار الموقف الجديد، موجها بتعميم التجربة بمدن ومراكز المحافظة.

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