خلال جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على جودة الخبز| صور

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عددا من المخابز بشرق وغرب العاصمة للاطمئنان على جودة إنتاج الخبز ومدى توافر الدقيق بالمخابز، موجهاً باستمرار تنظيم الحملات التموينية على الأسواق والمخابز بالتعاون بين مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة والطب البيطري.



وحرص محافظ كفر الشيخ خلال الجولة على التأكد من مطابقة الخبز لمواصفات الإنتاج من وزن وتسوية وغيرهما، إضافة لمراجعة دفاتر المخابز لمطابقة ما رصده بها والكميات الواردة من المطاحن.



كما حرص محافظ كفر الشيخ على الاستماع للمواطنين خلال تواجدهم للحصول على الخبز بالمخابز، مؤكدا أنه في خدمتهم وحريص على حصولهم على رغيف خبز مطابق للمواصفات وأنه جولاته المفاجئة ستستمر للتأكد من حرص المخابز على إنتاج خبر وفق توجيهات الدولة بإنتاج خبز متميز

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