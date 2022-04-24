محافظ كفر الشيخ يتفقد توسعة الطرق وإعادة رصفها وربط رافدي الطريق الدولي

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عدداً من الطرق والمحاور غرب وشرق عاصمة المحافظة، ورصفها، لتحقيق السيولة المرورية، والقضاء على أي اختناقات تعاني منها عدة مناطق بالعاصمة.



و تفقد محافظ كفر الشيخ الاعمال الجارية لربط رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا" بعزبة أبو عمر وأبو سعيد، ورافد الطريق الدولي " كفر الشيخ المحلة".

وتشهد مدينة كفر الشيخ إنشاء محاور جديدة وتوسعة طرق لربط شرق وغرب العاصمة ضمن أعمال التطوير التي تشهدها العاصمة، لتحقيق السيولة المروري، والقضاء على الزحام الذي كانت تعاني منه المحافظة قبل إنشاء المحاور الجديدة وتوسعة الطرق الجارية.