بمشاركة مصطفى محمد وريان.. جالاتا سراي يهزم ألتاي سبور بهدف نظيف

شارك مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في فوز جالاتا سراي على مضيفه ألتاي سبور، بهدف نظيف في الجولة الـ34 من الدوري التركي.

ولعب أيضا أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي في المباراة قبل أن يغادر في الشوط الثاني ويشارك في خسارة فريقه.

هدف المباراة الوحيد جاء في الشوط الأول مُبكرًا بعد مُضي 8 دقائق من بداية اللقاء، عبر محمد كريم أكتوركوغلو بأسيست من بيركان كوتلو.

ووصل جالاتا سراي إلى النقطة 47 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري التركي.

بينما تجمد رصيد ألتاي عند النقطة 30 في المركز الـ17 بالتساوي مع ريزسبور صاحب المركز الـ18 والذي يقبع في مراكز الهبوط.