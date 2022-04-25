18 مليون دولار واردات مصر من الثلاجات خلال يناير 2022|خاص

استوردت مصر ثلاجات بـ 18 مليون دولار يناير 2022 مقارنة بـ 12.5 مليون دولار يناير 2021، بتراجع بلغ 5 مليون دولار، وذلك وفقا لتقرير احصائي عن أهم الواردات المصري طبقا لدرجة الاستخدام خلال شهر يناير 2022 مقارنة بـ شهر يناير 2021.



ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، استوردت مصر غسالات بقيمة 5.14 مليون دولار تقريبا يناير 2022 مقارنة بـ 4.5 مليون دولار في يناير 2021 بتراجع بلغ 5.8 مليون دولار .



كما استوردت مصر تليفزيونات وفقا للبيانات الإحصائية، بقيمة 15.5 مليون دولار يناير 2022 مقارنة بـ 61 مليون دولار يناير 2021 بتراجع بلغ 45.4 مليون دولار، وبلغت واردات مصر من أشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها 93 ألف دولار مقارنة بـ 1.4 مليون دولار يناير 2021 بتراجع بلغ 1.3 مليون دولار.

وتراجع العجز فى الميزان التجارى مسجلا 2.44 مليار دولار خـلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدره 32.3%.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.2٪ حيث بلغت 6.43 مليار دولار خـلال شهر يناير 2022 مقابـــل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(البترول الخام بنسبة 0.6 ٪، فول صويا بنسبة 16.4 ٪، القمح بنسبة 42.6 ٪ ، ذرة بنسبة 37.1 ٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 27.0٪، مواد اولية من حديد او صلب بنسبة 49.4 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 49.4 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 34.2٪.