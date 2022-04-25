عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

18 مليون دولار واردات مصر من الثلاجات خلال يناير 2022|خاص

ثلاجات مستورده
ثلاجات مستورده

استوردت مصر ثلاجات بـ 18 مليون دولار يناير 2022 مقارنة بـ 12.5 مليون دولار يناير 2021، بتراجع بلغ 5 مليون دولار، وذلك وفقا لتقرير احصائي عن أهم الواردات المصري طبقا لدرجة الاستخدام خلال شهر يناير 2022 مقارنة بـ شهر يناير 2021.
 

ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، استوردت مصر غسالات بقيمة 5.14 مليون دولار تقريبا يناير 2022 مقارنة بـ 4.5 مليون دولار في يناير 2021 بتراجع بلغ 5.8 مليون دولار .
 

كما استوردت مصر تليفزيونات وفقا للبيانات الإحصائية، بقيمة 15.5 مليون دولار يناير 2022 مقارنة بـ 61 مليون دولار يناير 2021 بتراجع بلغ 45.4 مليون دولار، وبلغت واردات مصر من أشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها 93 ألف دولار مقارنة بـ 1.4 مليون دولار يناير 2021 بتراجع بلغ 1.3 مليون دولار.
وتراجع  العجز فى الميزان التجارى مسجلا  2.44 مليار دولار خـلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60  مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدره 32.3%.
وانخفضت  قيمة الواردات بنسبة  2.2٪ حيث  بلغت 6.43 مليار دولار خـلال شهر يناير  2022  مقابـــل 6.57 مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها:

(البترول الخام بنسبة  0.6 ٪، فول صويا بنسبة 16.4 ٪، القمح  بنسبة  42.6  ٪ ، ذرة  بنسبة  37.1 ٪).

بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (منتجات البترول  بنسبة  27.0٪، مواد اولية من حديد او صلب  بنسبة 49.4 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 49.4 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 34.2٪.

ثلاجات شهر يناير 2022 Real Estate Finance الاحصاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل .. وبيان عاجل من جيش الاحتلال

جشع التجار يجعل حلم شراء سيارة جديدة اقرب للمستحيلات .. تفاصيل

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس.. صور

ضوابط حصول ذوي الإعاقة على سيارات مقابل الإعفاء من الضرائب وفقا للقانون

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

موضوعات متعلقة

التخطيط: 6,5 مليار جنيه مخصصات استثمارية لمحافظة دمياط

ترشيحاتنا

بايدن يهنئ ماكرون على انتخابه لولاية ثانية

18 مليون دولار واردات مصر من الثلاجات خلال يناير 2022|خاص

دعاء اليوم 24 من رمضان .. 7 كلمات تدرك بهن ألف شهر

رعب لا يوصف.. رسالة مؤثرة من صحفي أوكراني أصبح جندياً في الحرب

اللاجئون الأوكرانيون في إيرلندا يصرخون من أجل إنهاء الحرب

موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 24 رمضان.. وذكر لقضاء الدين مستجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحاسيس صعبة.. ماذا قال بدر بانون عقب فوز الأهلي على الرجاء المغربي؟

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ