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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عمرو أديب: شكلها سيء إن تبقى في لجان تفتيش بتدخل تفض الصلاة.. فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المتداول بغلق الأوقاف مساجد بسبب عدم تنفيذ قرار التهجد.


وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"،: "القضية أن دي مساجد الأوقاف، وأنت دخلت لقيت الناس مطولة في صلاة التراويح وتقيم شعائره أخرى ليلا، يكمل صلاته وشعائره وبعد كدا نجيب الإمام وننصحه ألا يكرر هذا الأمر".

وأضاف: "المسألة ببساطه لأن شكلها سيء، أن يقال أن فيه لجان تفتيش تدخل تفض الصلاة"، لافتا: "هما مسجد أو اثنين خالفوا التعليمات".

وأشار: "وزارة الأوقاف تنظر للأمر على أنه إجراءات احترازية وتنظيمية"، متابعا: "المفروض يخلصوا صلاتهم آمنين وبعد ذلك نتحدث مع الإمام بهذا الشأن".

 

وأوضح: "فهمنا واحترمنا قرارات وزارة الأوقاف إنما طريقة التطبيق أثارت الاستياء"، مردفا: "شكلها سيء إنه يكون في لجان تفتيش تنزل تفض الصلاة، مستوعبين الإجراءات التنظيمية، بس إحنا مش بنتكلم عن مساجد في بلد تانية، سيب الناس تخلص صلاتها آمنين مطمئنين وبعد كدا راجع الإمام بتنبيه أو جراء إداري، إنما يكون في ناس بتصلي وحد يدخل يقوله وقف وبتاع لا ده مينفعش".

 

واختتم الإعلامي عمرو أديب،: "أرجوا استعمال العقل، محصلش مصيبة كبيرة حتى لو تهجد، هي مش كارثة يعني فيه طرق ألطف من كدا".

وزارة الأوقاف اجراءات احترازية الأوقاف التراويح برنامج الحكاية ام بي سي مصر عمرو أديب غلق مساجد

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