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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يضبط السيدة المتهمة بالتعدى على فتاة لعدم ارتدائها الحجاب

القبض على متهمة-
القبض على متهمة- أرشيفية

رصدت أجهزة الأمن ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض إحدى الفتيات للاعتداء بالضرب من سيدة بسبب خروجها دون حجاب.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (طالبة - مقيمة بمنطقة المقطم) بتضررها من إحدى السيدات ، لقيامها بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب لعدم إرتدائها الحجاب حال تواجدها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها (عاملة بأحد المصانع - مقيمة بمنطقة مصر القديمة).. وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتعدى بالضرب على المُبلغة وعللت ذلك لإصطدامها بالمبلغة حال سيرها بجوارها ، وعند معاتبتها تحدثت معها بطريقة غير لائقة فقامت على إثر ذلك بالتعدى عليها، ونفت قيامها بذلك لسير المبلغة بدون حجاب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن فيس بوك الفتيات الضرب حجاب سيدة

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