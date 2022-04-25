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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مستشفى براني بعد بدء التشغيل التجريبي

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد مستشفى برانى

تفقد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس الأحد، يرافقه الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة  والعميد ياسر عامر رئيس مدينة براني تجهيزات و فرش  مستشفى برانى المركزي بأحدث الأجهزة بعد الانتهاء من كافة المبانى والمرافق.

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تفقد اقسام الاستقبال وغرف الانتظار للملاحظة والمتابعة بعدد ٤ أسرة للرجال و٤ اسرة للسيدات وكذلك التركيب لاجهزة الأشعة المقطعية والعادية والجارى الانتهاء من تركيبها.


كذلك تفقد  العيادات الخارجية وعددها ١٠ عيادات لتوفير الخدمة الطبية حيث تم التشغيل التجريبي لعيادة النساء واجراء عمليتى ولادة امس واليوم.

وأوضح البلتاجي، أن المستشفى تضم  ١٣ سرير كلوى و٩ حضانات ،و١٠ غرف عناية مركزة و٩ غرف عمليات  و٣ معامل للطفيليات وكيمياء وابحاث الدم بالاضافة إلى بنك الدم، وكذلك تضم  ٤٢ سرير بالإضافة إلى أسرة الاستقبال و٣٣ سرير اطباء وتمريض ،مع الانتهاء من توصيل شبكة الغاز
وخزان المياه بسعة خزان 360 م3 والصرف بسعة خزان 300م3 ، واطلاق التيار الكهربى و كاميرات مراقبة وغيرها ،و  مولد الكهرباء  سعة 1 ميجا  بما يعمل على توفير مصدر  دائم للكهرباء  ،ومولد الاكسجين  و  امكانية دعمه مولد  لاحتياج بمستشفيات مطروح الاخرى.

محافظ مطروح يتفقد مستشفى برانى
محافظ مطروح يتفقد مستشفى برانى
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