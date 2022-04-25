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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان..

تسليم الفريق الفائز من الشباب والفتيات كأس بطولة دوري الجامعات 

صدى البلد

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق دوري الجامعات بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان تحت عنوان " المخدرات رحلتها قصيرة ماتسافرهاش ..أنت أقوي من المخدرات‪""  وخلال ختام فاعليات الدورى‬ سلم عمرو عثمان  مساعد  وزيرة التضامن ومدير  الصندوق الفريق الفائز في دوري الطالبات وأيضا دوري الطلاب كأس البطولة، وذلك بحضور الدكتور  هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى  والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان‪.


وكانت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، قد أطلقت مرحلة جديدة  من حملة "أنت أقوي من المخدرات" ،بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وخلال فاعليات إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات " تحت  عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش"، تم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة وعرض فيديو عن المرحلة الجديدة ،وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات ،حيث تضم المرحلة الجديدة  للحملة  إعلان لتوعية الشباب ويستهدف التوعية بأضرار المخدرات.

من جانبها أكدت    نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  حرص وزارة التضامن على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق  للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية‪.

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