محمود الونش بعد القفز من الطائرة: مكنتش عايز أنزل من السماء.. فيديو

شارك اللاعب محمود الونش، لاعب نادي الزمالك، في تجربة "سكاي دايف"، في برنامج "نجوم السماء"، المذاع على قناة " أون "، من فوق محافظة السويس.

وعلق "الونش"، على المغامرة قائلا: "إحساسي كان مختلف، أول مرة أعمل حاجه زي كدا، وكنت مبسوط بيها جدا".

وأضاف: "كنت خايف من التجربة في البداية لأني مجرتش مغامرة من هذا النوع من قبل"، لافتا: "أول ما ركبنا الطائرة كنت قلقان في البداية".

وأشار: "المغامرة كانت لذيذة ومكنتش عايز أنزل من السماء من فوق"، مؤكدا: "المغامرة حلوه وأتمنى تجربتها لأنها ليست بالصعوبة التي تخيلتها".