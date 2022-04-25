"حياة كريمة" تدخل الفرحة على بائع لوف بالطريق وتسدد ديونه.. فيديو

عرض برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرا يكشف عن مساعدة بائع لوف في إحدى الطرق وتسديد كافة ديونه من قبل مبادرة “حياة كريمة”.

ومن جانبه ذهب مقدم برنامج "حياة كريمة"، إلى رجل يفترش بضاعة على الأرض في الشارع لكي يقوم ببيعها مقابل أموال زهيدة وكانت هذه البضاعة عبارة عن لوف بلدي.

وقال بائع اللوف، إنه يعمل في هذه المهنة منذ ٣ سنوات ورزقه غير منتظم، متابعا: "أنا أحيانا بقعد يوم كامل ومتحصلش عملية بيع واحدة.. ووقت تاني ابيع والفلوس تكفيني لمدة يومين .. بس انا كل يوم بقعد ١٨ ساعة عشان أجيب رزق عيالي".

وجاء شخص يبيع فوانيس صغيرة وجلس بجانب تلك البائع وقام بالحديث معه لبضعة دقائق ومن ثم أخرج البائع مبلغا من جيبه وأعطاه لذلك الشخص كمساعدة له ومن ثم ذهب الرجل مرة أخرى.

وقام مذيع برنامج حياة كريمة بإعطاء بائع اللوف البلدي بظرف به مبلغ مادي حتي يستطيع تسديد كافة ديونه وشراء ما يحتاجه لأبنائه كما يريد.

