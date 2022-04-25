نادية الجندي: أما عملت مدمنة قعدت في مصحات عشان أوصل رسالة لا للمخدرات.. فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفنانة نادية الجندي.

وقالت "نادية الجندي"، إن الإدمان يوصل الشخص لحالة من الدمار، معقبه: "عندما قدمت دور المدمنة ذهبت للجلوس في مصحات نفسيه وجلست مع المدمنين، ورأيت إلى أي مدي يوصل الإدمان الإنسان إلى حالة من الدمار".

وأضافت الفنانة نادية الجندي،: "كنت أهدف من الدور توصيل رسالة أنه لا للمدخرات لأنها تدمر الإنسان".

وتتحدث نادية الجندي عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرتها، وتتوقف عند بعض المواقف التي غيرت من شخصيتها وأضافت لها، وتتحدث عن طقوسها خلال شهر رمضان المبارك، وعن خططه وأحلامها ومشاريعها المُستقبلية.

