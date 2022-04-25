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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سحورك عندنا .. الفول بمكعبات الطماطم وطريقة عمل بيض بالبسطرمة

السحور
السحور

"هنتسحر إيه النهارده؟" سؤال يحير كثيرون، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية  فى سحور رمضان.

ونقدم لكم اليوم: الفول بمكعبات الطماطم 

الفول بمكعبات الطماطم وطريقة عمل بيض بالبسطرمة

 

الفول بمكعبات الطماطم 


المقادير
2 كوب فول جاف حب
ملح وفلفل
1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 طماطم مكعبات صغيرة
2 خيار مخلل صغير مكعبات صغيرة
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 بصل أحمر صغير مفروم
أوراق نعناع للتزيين
الطريقة:
- يغسل الفول الجاف ويغطى بخمس أضعافه ماء ويُترك لمدة 8 ساعات مع تغيير الماء في منتصف المدة.
- يُغمر الفول بنفس كمية الماء ويوضع في دماسة الفول على نار متوسطة مع ملعقة من الزبد أو الزيت ويُترك حتى الغليان.
- تخفف الحرارة، ويُترك على نار هادئة لحوالي 8 ساعات أو حتى تمام النضج، مع إضافة ماء كلما احتاج الأمر.
- يُوضع الفول في وعاء، يتبل بالملح والفلفل والكمون.
- يضاف الزيت وجزء من الطماطم والبصل والبقدونس ويقلب الخليط.
- يوضع الفول في طبق التقديم ويزين بالمتبقي من الطماطم، البصل والخيار والنعناع.
• يُمكن استخدام الفول المعلب الجاهز ويُشطف قبل إضافته لباقي المكونات.


طريقة عمل بيض بالبسطرمة الشيف شربيني
 

مقادير بيض بالبسطرمة
بيض
بسطرمة
فلفل
زبدة

طريقة عمل بيض بالبسطرمة
* في طاسة بها زيت على النار ضعي بصل مفروم مع البسطرمة
* اخفقي البيض مع فلفل واضيفيه للطاسة
* اتركيها حتى تنضج ثم قدميها

طريقة عمل جبنة بالطماطم الشيف شربيني
مقادير جبنة بالطماطم
جبنة قريش
طماطم
بصل
خيار
فلفل حار
كمون
كزبرة خضراء
زيت زيتون
حبة البركة
طريقة تحضير جبنة بالطماطم
* قطعي البصل مكعبات صغيرة وكذلك الخيار ثم قطعي الطماطم وفلفل حار وكزبرة خضراء
* ضيفي اليها الجبنة القريش ثم رشي عليها كمون وزيت زيتون وحبة البركة وقدميها

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