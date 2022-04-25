نادية الجندي: صعب حد يجسد قصة حياتي.. فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفنانة نادية الجندي.



وردت الفنانة نادية الجندي، على إمكانية تجسيد قصة حياتها، قائله: "يصعب على أحد أن يفعلها".

وأضافت: "صعب على أي حد يجسد قصة حياتي"، لافته: "بحب اتابع منى زكي ومنه شلبي وهند صبري وزينة، وأحمد السقا وأحمد عز وكريم عبدالعزيز".



وتتحدث نادية الجندي عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرتها، وتتوقف عند بعض المواقف التي غيرت من شخصيتها وأضافت لها، وتتحدث عن طقوسها خلال شهر رمضان المبارك، وعن خططه وأحلامها ومشاريعها المُستقبلية.

