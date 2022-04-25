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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة على سيارة GMC يوكون دينالي.. صور

صدى البلد

تعتبر علامة GMC التجارية المملوكة لعملاق صناعة السيارات الامريكية جنرال موتورز واحدة من أشهر صانعات السيارات في العالم حيث تقدم تشكيلة سيارات مميزة ذات اعتمادية عالية وأداء قوي، وتعد سيارة GMC يوكن دينالي أو المعروفة اختصاراً بإسم جمس دينالي هي قمة الفخامة في تشكيلة الاس يو في الكبيرة من صانعة السيارات الأمريكية العريقة.

 

 أطلقت الشركة يوكن دينالي لمنافسة سيارات شهيرة ومميزة مثل لكزس LX ودودج دورانجو وغيرهم الكثير، والتي تأتي بتصميم داخلي وخارجي أنيق ومزايا حصرية مميزة للغاية.

 

أستمد السيارة اسمها المميز من جبل دينالي Denali العظيم في ولاية ألاسكا بالولايات المتحدة، وهي أعلى قمة في أمريكا الشمالية، وجاء مسمى دينالي من قمة الجبل ليدل على العلو والارتفاع، ولهذا فإن فئة دينالي من جمس تقدم سيارات ذات أداء متميز مع مستوى عالي من الرفاهية.

 

المواصفات الفنية

تستمد السيارة قوتها من محرك V8 بسعة 6.2 لتر القوي 420 حصان و624 نيوتن/متر عزم دوران، حيث يتيح نظام التحكم الديناميكي في استهلاك الوقود الجديد للمحرك العمل في عدة أنماط حتى 8 أسطوانات وذلك تبعاً لظروف الطريق، وتعمل ميزة التوقيت المتفاوت والمتواصل للصمامات على رفع الأداء عبر توقيت عمل الصمامات تبعاً لعدد دورات المحرك وظروف التشغيل، في حين يوفر الحقن المباشر للوقود التوزيع الدقيق للوقود من أجل احتراق سريع وفعّال.

تم تصميم يوكون دينالي الجديدة كليًا بإبداع وحرفية عالية جداً مع اهتمام كبير بكل التفاصيل، بالإضافة إلى استخدام أفضل المواد، مع ميزات أخرى في التصميم لمنح دينالي مظهرًا مميزًا، مثل القضبان اللامعة المثبتة على السقف، ومقابض الأبواب المصنوعة من الكروم، والتصميم الخارجي، بالإضافة إلى توفر عجلات الألمنيوم المشكل آليًا قياس 22 بوصة مع تشطيبات الطلاء، ونظام العادم المزدوج مع اثنين مآخذ الفولاذ المقاوم للصدأ.

 

جاءت من الخارج بخطوات مساعدة قابلة للسحب مع إضاءة محيطة، باب خلفي كهربائي قابل للبرمجة بدون استخدام اليدين مع شعار GMC، وماسحات أمامية مستشعرة للمطر، وفتح الباب عن بُعد، ومصابيح ضباب عمودية LEDومصابيح LEDمميزة على شكل حرف Cمصابيح خلفية LEDمعاد تصميمها بتقنية شفرة الضوء.

تتوفر السيارة من الناحية القنية بنظام المعلومات والترفيه جي إم سي 4 بشاشة 10.2 بوصة، ونظام ملاحة 5، ونظام متطور للتعرف على الأوامر الصوتية، مع إمكانية تشغيل ملفات الموسيقى عبر تقنية البلوتوث 6، وإعدادات قابلة للتخصيص، كما يدعم النظام أيضًا Apple CarPlay. و Android Auto، من بين العديد من التقنيات الأخرى.

GMC السيارات الأمريكية جنرال موتورز دينالي

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