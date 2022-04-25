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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثث شخصين لقيا مصرعهما في حوادث سير بالقليوبية

تصادم
تصادم

امرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثث شخصين لقيا مصرعهما فى حوادث تصادم واصيب 8 اخرين فى حوادث متفرقة بالقليوبية ، كما أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الفني لمعاينة الحوادث لمعرفة سببها وملابساتها والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية بوقوع 4 حوادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بقليوب، وبنها، وطريق شبين القناطر طحا وكفر الصهبي مشتول بشبين القناطر ، وتبين وقوع الحادث الأول في منطقة قليوب على الطريق الزراعي إذ شهد انقلاب مينى باص أمام مصنع البلايستيشن بعد قرية أبو سنة أسفل كوبري ميت حلفا ونتج عن الحادث، إصابة شخصين تم نقلهم إلى مستشفى النيل ومصرع شخص تم نقل جثته للمستشفى.
فيما شهدت شبين القناطر حادث تصادم سيارتين على طريق شبين طحا نتج عنه 5 مصابين وتم نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.
وفي بنها شهد الطريق الزراعي حادث انقلاب سيارة سوزوكي قبل كوبرى الشموت إتجاه بنها نتج عنه إصابة واحدة تم نقلها إلى مستشفى الجامعة ببنها.
وفي شبين القناطر أمرت جهات التحقيق التصريح بدفن عامل لقى مصرعه في طريق كفر الصهبي- مشتول السوق دائرة مركز شرطة شبين القناطر،إثر حادث تصادم إذ اصطدمت دراجتة النارية فى شجرة، أثناء سيره على الطريق وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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