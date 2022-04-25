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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. أضرار تناول الفسيخ والرنجة .. هل الملاريا مرض معدي ؟

الفسيخ
الفسيخ

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

أضرار تناول الفسيخ والرنجة ونصائح لتجنبها
قد يتناول الكثير في شم النسيم الأسماك المملحة وقد قدمت صفحة الإرشاد البيطري بالمنوفية أضرار تناول الفسيخ والرنجة على جسم الإنسان و7 نصائح لتجنبها:

في شم النسيم.. طريقة تحضير سلطة الرنجة بالخطوات
يفضل العديد من الأشخاص تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم، ولكن يصادف شم النسيم خلال شهر رمضان مما يصعب تناول الفسيخ والرنجة على الإفطار، ولكن يمكن تقديم الرنجة بطريقة مختلفة وخفيفة على الإفطار.

لمرضى السكري.. نصائح يجب اتباعها خلال شهر رمضان لصحة جيدة
يفضل العديد من مرضى السكري الصيام خلال شهر رمضان، ولكن من الممكن أن تحدث العديد من المضاعفات المفاجأة.

في اليوم العالمي لـ الملاريا.. مرض غير معد وينتقل من بعوض مصاب
يحتفي العالم اليوم في الـ 25 من إبريل باليوم العالمي لمرض الملاريا، والملاريا مرض خطير ومميت في بعض الأحيان يسببه طفيلي يصيب عادة نوعًا معينًا من البعوض الذي يتغذى على البشر.

 

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