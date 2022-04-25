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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تؤكد عدم التوصل لاتفاق مع روسيا لإنشاء ممر إنساني في ماريوبول

أوكرانيا: لا اتفاق
أوكرانيا: لا اتفاق مع روسيا على ممر إنساني في ماريوبول

قالت إيرينيا فيرتششوك، نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، الاثنين، إن بلادها لم تتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن الممر الإنساني في ماريوبول.

وأضافت أن أوكرانيا طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أن يعمل كضامن لأي ممرات آمنة من مصنع "آزوفستال" بماريوبول.

كانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين عن وقف الأعمال القتالية وفتح ممر آمن لإجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال" بالمدينة الجنوبية الساحلية.

على جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، إن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها بأوكرانيا، داعيا إلى إنهاء الحرب والعمليات العسكرية التي تشنها موسكو ضد كييف.

وأكد بلينكن في مؤتمر صحفي من كييف أن الحرب "حسمت لصالح الأوكرانيين"، مضيفا: "تحدثت إلى أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة، ودعوته إلى إبلاغ رسالة قوية جدا لبوتين بشأن الحاجة إلى إنهاء الحرب".

كما أشار بلينكن إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين سيعودون إلى كييف هذا الأسبوع.

وتابع "تتعهد واشنطن بتقديم أكثر من 713 مليون دولار إضافية من المساعدات لأوكرانيا و15 دولة في وسط وشرق أوروبا".

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