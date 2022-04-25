هل هناك علامات يستطيع المرء بها تحديد ليلة القدر ؟ مستشار المفتي يجيب

هل هناك علامات يستطيع المرء بها تحديد ليلة القدر ؟ وهل يوجد دعاء يختصُّ بها ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية.

هل هناك علامات يستطيع المرء بها تحديد ليلة القدر ؟

وقال عاشور في بيانه علامات ليلة القدر، إنه قد ورد في النصوص الشرعية اختصاص ليلة القدر باستحباب تحَرِّيها وتفَقُّدِها وقيام ليلها؛ خاصة في العشر الأواخِر من شهر رمضان، وفي ليالي الوِتْر منه آكَد ؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ " .

وتابع : بيَّنت السُّنة النبوية المطهرة علامات ليلة القدر ، وهي على قسمين :

الأول : علامات في الليلة نفسها : بأن يشعر المسلم بالسكينة والطمأنينة والقرب من الرحمن، وزيادة الأنوار لزيادة تنزل الملائكة الكرام؛ حيث قال الله تعالى: {تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ . سَلَٰامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ} [القدر: 4، 5].

ولفت مستشار المفتي السابق ، إلى أن علامات بعد طلوع شمس النهار الذي يليها : بأن تطلع لا شعاع لها ، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن أَمَارَتهَا ، فقال: " تَطْلُعُ الشَّمْسُ غَدَاتَئِذٍ صَافِيَةً ، لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ " ، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ : " لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً ".

وأضاف : يُسْتَحَبُّ أن يجتهد المسلم فيها بالدعاء، ويدعو بما ورد عن السيدة عائشةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، بِمَ أَدْعُو ؟ قَالَ : " تَقُولِينَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي " .

وشدد على أن الأصل في المسلم ابتغاء وجه ربه تعالى في كل وقت وحين ، ويتحرى الأوقات الفاضلة التماسًا لنفحات الله تعالى وفضله الزائد فيها ، ومن ذلك ليلة القدر ، فيتعرف عليها بعلامات، منها : سلامةُ نفسه، وطمأنينتها، وصفاؤها فيها، وكذلك بطلوع الشمس صبيحتها صافيةً ليس لها شعاع، ويستحب الاجتهاد فيها بالدعاء والصلاة والإكثار من دعاء : «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني».