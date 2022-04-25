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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احتفالا بشم النسيم.. إقبال كثيف على حديقة الحيوان منذ الصباح

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

أعلنت وزارة الزراعة،  على زيادة الاقبال من قبل المواطنين على قضاء شم النسيم في حديقة الحيوان اليوم ، حيث فتحت الحديقة أبوابها من صباح اليوم، وكانت قد استعدت لاستقبال المواطنين من خلال مجموعة إجراءات تساعد الزائرين على الاستمتاع بعيد شم النسيم.

وقال الدكتور محمد رجائى رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان ، في تصريحات سابقة، إن الحديقة على استعداد لاستقبال الأسر المصرية خلال فترة الأعياد وأولها شم النسيم ، موضحًا أن وزير الزراعة وجه بضرورة العمل على محورين وهما صحة الحيوانات مع طريقة عرضهم واستقبال حيوانات جديدة .


استقبال حيوانات جديدة


وأوضح “رجائي”، خلال حوار لـ “صدى البلد” ، أنه تم استقبال حيوانات جديدة منهم سبع البحر ، وقبل ذلك استقبلنا الزراف والزواحف والأصالات والثعابين ، مضيفًا أننا فى موسم ولادات خلال الربيع لذا يتمتع الزائرين بعدد كبير من الحيوانات الجديدة .

وأشار “رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان”، إلى أن المحور الثانى يعتمد على تقديم خدمات ترفيهية للجمهور ، حيثُ تم انشاء مقاعد خشبية جديدة ، وبدالات نهرية مع استغلال البحيرات ، مشروع حديقة حيوان الطفل والتى تتيح التفاعل المباشر بين الحيوان والزائر .

وأكد أن هناك تنوع فى الأنشطة داخل الحديقة ، حتى لايمل الزائر ويكون مصدر جذب للزائرين ، مشيرًا إلى أن سعر تذكرة الحديقة 5 جنيهًا فى أى عيد ، كما أن مواعيد فتح الحديقة من 9 صباحًا وحتى 5 مساءًا .

شم النسيم حيوانات الزراعة وزير الزراعة حديقة الحيوان

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