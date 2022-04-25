محافظ مطروح يبحث مع أصحاب المحال تخفيض أسعار ملابس العيد

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مع عدد من التجار وأصحاب المحلات الراغبين في المشاركة فى إقامة معرض للملابس ومستلزمات العيد وذلك بدءا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع القادم، وذلك بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية وجمال حماد عن الغرفة التجارية بمطروح.



وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية المصرية لتوحيد الجهود والسيطرة على الأسعار، ودعم الفئات الأكثر احتياجا ولمبادرة وزارة التنمية المحلية(العيد فرحتنا ).

وأكد المحافظ أهمية التكاتف والمشاركة المجتمعية بالتزامن مع جهود الدولة لتحفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم خاصة من الملابس الجديدة بأسعار مخفضة بنسبة ٢٠ إلى ٣٠% عن السوق مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، والإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض لتحقيق الهدف الحقيقى من المبادرة.