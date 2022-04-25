لامبارد: ايفرتون خسر من ليفربول العدواني بسبب محمد صلاح

أكد الإنجليزي فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي إيفرتون، أن فريقه خسر أمام ليفربول بسبب المصري محمد صلاح.

وكان ليفربول قد فاز على إيفرتون بهدفين للاشئ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لـ زميله الأسكتلندي روبرتسون بعد مرور 60 دقيقة من المباراة.

وقال لامبارد في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي : "واجهنا ليفربول كما يجب، ولم يتمكنوا من الوصول إلى مرمانا خلال الشوط الأول، وكنا الأقرب للتسجيل وأخذنا المبادرة".

وتابع: "مع ليفربول لا يمكنك أن تتركهم لحظة، وللأسف هذا ما حدث في هدف روبرتسون الأول الذي فتح المباراة".

وأضاف: "بفضل طبيعة محمد صلاح وبراعته، صنع الهدف الأول وتمكنوا من تسجيل الثاني بعد ذلك، لأنهم بطبيعة الحال فريق عدواني ويمارس الضغط في كل مكان".

واختتم: "لا يمكنني مواجهة ليفربول إلا بهذه الطريقة، وكنا الأفضل على مدار ساعة لعب، قبل أن يصنع محمد صلاح هدف روبرتسون".