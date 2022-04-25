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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: روسيا تحاول استهداف السكك الحديدية لقطع إمدادات الأسلحة

أوكرانيا تتهم روسيا
أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف السكك الحديدية

قالت قيادة الجيش الأوكراني الإثنين، إن روسيا تحاول قصف البنية التحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا، من أجل تعطيل إمدادات الأسلحة من الدول الأجنبية.

وأضافت في منشور على فيسبوك "إنهم يحاولون تدمير طرق الإمداد بالمساعدات العسكرية من الدول الشركاء.. للقيام بذلك، يركزون الضربات على خطوط السكك الحديدية"، حسب وكالة "رويترز".

وكانت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا كشفت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين إثر قصف روسي على مدينة فينيتسا وسط البلاد.

وأفادت التقارير بأن ضربات صاروخية روسية على بلدتي جميرنكا وكوزياتين، استهدفت "البنية التحتية الحيوية".

على جانب آخر، أعلن سلاح الجو الأوكراني، تدمير طائرة روسية من طراز سوخوي في منطقة خاركيف شرق البلاد.

وأضاف الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية في فيسبوك، أن الطائرة من طراز سوخوي 34، ذات المقعدين، سقطت قرب مدينة بالقلية.

من جهته، أوضح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن قوات روسيا تحاول كسر الدفاعات الأوكرانية في شرق البلاد.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إطلاق صواريخ عالية الدقة من الجو خلال الليل أصابت 6 منشآت عسكرية أوكرانية، بما فيها 3 مستودعات للذخيرة في مقاطعة خاركيف.

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