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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا.. المالية تستكمل صرف رواتب العاملين عن شهر أبريل

مرتبات
مرتبات

تستكمل  وزارة المالية عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة، صباح غد الثلاثاء المقبل و لمدة يومين آخرين؛ عن شهر أبريل الجاري.

كانت وزارة المالية صرفت قبل أيام  مرتبات العاملين عن شهر أبريل الجاري وتحديدا  يومي الأربعاء و الخميس من الأسبوع الماضي ضمن مستهدفات 4 أيام لصرف المرتبات للموظفين بالجهات والوزارات الحكومية الخاضعة لموازنة الدولة العامة وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.

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وذكرت تقارير صادرة عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابعة لوزارة المالية، أنه تقرر صرف مرتبات شهر أبريل الجاري لمدة 4 أيام وعلى مستوى 3 مجموعات وظيفية وتحديدا في الفترة من 20 حتى 27 من أبريل الجاري.

وصرفت وزارة المالية رواتب العاملين بالدولة للمجموعة الأولى يوم 20 وللمجموعتين الثانية والثالثة يوم 21 من أبريل الجاري و تضمنت 28 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، بالإضافة إلى صرف باقي رواتب الجهات الحكومية لمدة يومين آخرين هما 26 و 27 من أبريل الجاري.

وصرف الموظفون بالدولة خلال الشهر الجاري زيادات في مرتبات العاملين بالدولة بعد تبكير مواعيد استحقاق زيادات الأجور لتصبح في أبريل الجاري بعد أن كانت في يوليو المقبل.

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