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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي: الصراع في أوكرانيا سينتهي بمعاهدة سلام

لافروف يكشف كيف ستنتهي
لافروف يكشف كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي بمعاهدة سلام.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قال لافروف في البيان: "سينتهي كل شيء بمعاهدة، لكن معايير هذه المعاهدة ستتحدد بمرحلة الأعمال العدائية التي ستصبح فيها هذه المعاهدة حقيقة”.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن هناك صلة بين الوضع على الأرض والخطوط العريضة لتسوية سلام افتراضية مع الجانب الأوكراني.

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وأضاف: “فيما يتعلق بالعلاقة بين الوضع على الأرض والخطوط العريضة لتسوية سلام افتراضية، أو تسوية سلمية في نهاية المطاف، بالطبع، يوجد ارتباط وثيق”.

وتابع: “كما أكدنا منذ البداية في البيان الذي أدلى به بوتين أثناء إعلانه عن هذه العملية الخاصة، أن كل ما نريده هو أن يتمكن الشعب الأوكراني من أن يقرر بنفسه كيف يعيش”.

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