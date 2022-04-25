عاجل
اليوم.. الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي أخبار التعليم| اليوم.. الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب القيثارة.. خبير: تشجيع الابتكار وريادة الأعمال يصل بالجامعات إلى المنافسة العالمية أضرار تناول الفسيخ والرنجة على الجسم.. ونصائح لتجنبها وزير الزراعة يتفقد حقول القمح والصوب بمزارع القليوبية..القصير: المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر يستهدف الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد .. زراعة 3.65 مليون فدان قمح هذا الموسم ..شاهد موجز السوشيال ميديا: تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان تحقق 27 مليون مشاهدة على يوتيوب.. عمر كمال يعلن عن أغنية جديدة مع شاكوش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

اتصال بين الملك عبدالله الثاني وبايدن|هل تنجح التحركات العربية بوقف التصعيد الإسرائيلي؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحركات موسوعة تجريها الدول العربية، وخاصة مصر والأردن والإمارات، لاحتواء الموقف المشتعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا داخل مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وقف التصعيد الإسرائيلي المستمر

وشهدت الأيام الماضية، ضغوط متزايدة من قبل الأردن لوقف التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات ضد الفلسطنين العزل، خاصة المرابطين داخل المسجد الأقصى، منذ بداية شهر رمضان.

التحركات الأردنية تخللها قيام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمجموعة من الاتصالات العربية العربية، ثم العربية الإسرائيلية ثم الأردنية الأمريكية، وذلك بحكم الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة. 

وأجرى الملك عبدالله الثاني، الإثنين، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تضمن الاتصال ضرورة احترام الوضع التاريخي للمسجد الأقصى.

وقال المحلل السياسي والكاتب الأردني، خالد شنيكات، إن نسبا لـ الموقف الأردني المعلن، فلا يجوز المساس بالوضع الراهن لمدينة القدس والوضع التاريخي الذي قامت عليه، وهذا الوضع نظم بعد حرب يوليو 1967، حيث أن موظفو وزارة الدفاع الأردنية هم من يديرون المسجد الأقصى حتى اليوم.

وأضاف شنيكات - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النقطة الثانية أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حوت على موضوع الوصاية الهاشيمية على المقدسات الإسلامية، وفي العام 2013، كان هناك تدخل من الولايات المتحدة، بعد تصاعد الاستفزازات الإسرئيلية في المسجد الأقصى، وتم إحتواء الوضع وبقي الوضع كما هو عليه، وفي 2013 قبلت السلطة الفلسطينية بأن تدير الأردن الأماكن المقدسة.

وأشار إلى أن الاستفزازات الإسرائيلية الأخيرة، هي محاولة لتغير الوضع الراهن والوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى، موضحا أن الجهود الأردنية مع الأشقاء العرب ومنهم: الإمارتيين أو المصريين أو الولايات المتحدة، تصب في اتجاه واحد، وهو عدم تغير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وإبقاء الوضع على ما هو عليه.

البيت الأبيض: بايدن يطالب رئيس وزراء إسرائيل بالتهدئة في القدس

لحضور عيد القيامة.. أقباط مصريون يزورون القدس للمرة الأولى | شاهد

وتابع: "يمنع دخول المتطرفين اليهود إلى المسجد الأقصى ومحاولة القيام باستفزازات: كـ ذبح الكرابين أو إيقاف الصلاة أو بناء هيكل، وهذه الاستفزازات من وجهة نظر الأردن، تؤدي إلى تصاعد الوضع وتؤدي إلى وجود حالة من عدم الاستقرار".

مدينة القدس جوهرة السلام للعرب

وأردف: بالنسبة لجميع العرب والأردن فأن مدينة القدس هي جوهرة السلام في المنطقة، ولها مكانة في قلوب جميع المسلمين والمسيحين وجميع من يؤمنون بالله، لهذا الأردن أراد أرسال رسالة إلى بايدن، بأن أي مساس بالوضع الراهن قد يؤدي إلى تفجر الصراع، وأراد أيضا التذكير بأن الحل القانوني، هو الذي أكدت عليه قرارات الشرعية الدولية، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي 1967، وتكون عاصمتها القدس".

سفير فلسطين : المساس بمكانة القدس التاريخية والقانونية مرفوض عربيًا وإسلاميًا ودوليًا

حراك نشط لملك الأردن فور عودته من جراحة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بفلسطين

وحول موقف الجانب الإسرائيلي بعد اتصال الملك عبدالله الثاني وجو بايدن، وهل ستسجيب إسرائيل وتوقف استفزازاتها بشأن المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس؟، فأكد شنيكات، أن الأمر يتوقف على مدى الضغط الدولي والأمريكي على دولة الاحتلال، وكيف سيتصرف الفسطنيون داخل فلسطين، وأيضا كيف ستتصرف الدول العربية، وخاصة الدول التي لديها علاقات قوية مع دولة إسرائيل.

واختتم شنيكات، قائلا: إن "كان الضغط قويا من داخل فلسطين وغزة، فسوف تتوقف هذه الاستفزازت، وإن كان الرد ضعيفا من داخل فلسطين، فلن تتوقف تلك الإستفزازت". 

وشهدت القاهرة، الأحد، عقد قمة ثلاثية جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، والشيخ محمد بن زايد، لمناقشة مجموعة من الأمور المهمة من بينها: وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وقال البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إجراءات لتهدئة التصعيد في القدس، وسط مخاوف من احتدام الأزمة على غرار جولة القتال الماضية بين غزة والاحتلال.

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر المقبلة، وذلك قبولا لدعوة رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت.

ومن جانبه أدان السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الاعتداءات والممارسات الإجرامية وغير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وعلى وجه الخصوص في المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض بشكل يومي لاقتحامات من قبل المستوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وتابع اللوح، أن ذلك يستهدف بشكل أساسي تنفيذ المخطط القديم الجديد المستمر وهو تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمنيًا ومكانيًا، مشددًا على أن "المساس بالمكانة التاريخية والقانونية لمدينة القدس مرفوض فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا ودوليًا".

مدينة القدس المسجد الأقصى الأراضى الفلسطينية المسجد الأقصي المبارك دولة الاحتلال الإسرائيلي عبدالله الثاني إدارة جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

إغراء رئيس الوزراء..سيقان برلمانية تثير أزمة حول السياسة و"الغريزة" في بريطانيا |فيديو

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

لامبارد: ايفرتون خسر من ليفربول العدواني بسبب محمد صلاح

الاختيار 3 الحلقة 24.. كشف تورط الإخوان في حادث خطف الجنود في سيناء

الأوقاف: فتح المساجد لأداء صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

وصلت الصعيد.. الأرصاد : عاصفة ترابية قوية قادمة من السعودية | صور

مصطفى يونس مديرا فنيا لـ مصر للمقاصة

موضوعات متعلقة

بعد لقاء القاهرة الثلاثي.. مطالبات دولية في مجلس الأمن والتعاون الإسلامي بضبط النفس ووقف التصعيد في القدس.. وبايدن يجري مباحثات هامة مع عاهل الأردن

الملك عبد الله يؤكد لـ بايدن ضرورة احترام وضع المسجد الأقصى التاريخي

سفير فلسطين : المساس بمكانة القدس التاريخية والقانونية مرفوض عربيًا وإسلاميًا ودوليًا

ترشيحاتنا

أحدث الأسعار لأبرز 5 سيارات SUV موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

تعرف على إجراءات الحكومة لتوسيع الاستفادة من المشروع القومي للغاز والانتقال للاقتصاد الأخضر..تفاصيل

وزير دفاع أوكرانيا يكشف عن "نقلة نوعية" في الحرب ضد روسيا.. تفاصيل

روسيا: الناتو يستعد لنقل خط دفاع الحلف إلى بحر الصين الجنوبي

العظمى بالقاهرة 32 ..الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا

سموحة يفوز على مصر للمقاصة بهدف نظيف ويعمق جراحه بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ