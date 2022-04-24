البيت الأبيض: بايدن يطالب رئيس وزراء إسرائيل التهدئة في القدس

قال البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إجراءات لتهدئة التصعيد فى القدس، وسط مخاوف من احتدام الأزمة على غرار جولة القتال الماضية بين غزة والاحتلال.

وأكد البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور إسرائيل خلال الأشهر المقبلة، وذلك قبولا لدعوة رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت.

وقال بيان إسرائيلي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل دعوة رئيس الوزراء لزيارة إسرائيل. وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" البريطانية.

وذكر بيان رسمي إسرائيلي اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة إسرائيل ويعتزم القيام بالزيارة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن ناقش مع بينيت التهديد الذي تمثله إيران وأذرعها.